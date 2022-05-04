Агентство морского транспорта Грузии опровергает распространенную одной из грузинских оппозиционных телекомпаний информацию о том, что в порту Батуми обслуживаются российские суда, которым якобы помогают избежать санкций.

В распространенном во вторник заявлении агентства подтверждается тот факт, что 2 мая в порт Батуми вошел танкер под российским флагом SVL Pride с транзитным грузом — 5 тыс. тонн предназначенного для третьего государства (Армении) дизеля, однако подчеркивают, что операция по разгрузке проходит в соответствии как с внутренними, так и с международными нормами.

«5-й пакет санкций Евросоюза, который содержит запрет на вход в порта ЕС для судов под российским флагом, подразумевает исключения в отношении продуктов энергетики (нефть, нефтепродукты), сельского хозяйства, пищевых продуктов и гуманитарной помощи. Соответственно, оказанное танкеру обслуживание не представляет собой нарушение санкций или содействие уклонению от санкций», — сказано в заявлении.