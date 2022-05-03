Президент США Джо Байден вновь ошибся на публике: когда президент выступал в Белом доме на мероприятии, посвященном окончанию Рамадана, священного у мусульман месяца, он назвал себя сенатором от штата Делавэр, пишет New York Post.

Как сообщает издание, Байден сказал, что сенаторов из Делавэра «никогда не было», хотя имел в виду президентов, и представил сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон.

Байден является старейшим президентом США, в этом году ему исполнится 80 лет. В течение 36 лет он был сенатором от штата Делавэр, на момент избрания он был самым молодым сенатором США, ему было 29.