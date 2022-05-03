Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Карабахе, глава ведомства отметил «важность возобновления работ минской группы ОБСЕ». Об этом во вторник сообщила пресс-служба армянского МИД.

«Мирзоян и Нулланд обменялись мнениями о вопросах региональной безопасности и стабильности. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между лидерами Армении и Азербайджана в Сочи и Брюсселе, ситуацию в Карабахе, а также процесс начала переговоров для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Мирзоян подчеркнул важность возобновления работ минской группы ОБСЕ», — отмечается в сообщении.