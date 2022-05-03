Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинцам. Он напомнил, что Украина обороняется уже 68 дней, а Россия тем временем «самоуничтожается».

«Если когда-то у этого государства было то, что называется репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность», — сказал Зеленский. Он прокомментировал скандальный ответ главы российского МИДа на вопрос журналистов из Италии на вопрос о том, как можно обвинять Украину в «нацификации», если ее президент Владимир Зеленский — еврей. Лавров сказал, что у Адольфа Гитлера тоже была «еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты» — как правило, евреи, это заявление обернулось дипломатическим скандалом.

«Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. (…) Такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки», — сказал Зеленский.