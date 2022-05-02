Кремлевский пропагандист Захар Прилепин призвал прекратить показывать на российском телевидении певца Филиппа Киркорова.

Так он отреагировал на резкое заявление исполнителя в защиту Максима Галкина, которого пропагандистка Маргарита Симоньян назвала геем.

«Цискаридзе заменит Галкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале, она выйдет в эфир 7 мая. Пусть кто-нибудь ещё заменит Киркорова везде. Пока нам не сообщили, что он патриот, который вне политики и просто хочет петь в своём радужном оперении», — важно заявил сопредседатель «Справедливой России».