В парке Победы будет построен большой мемориальный комплекс. Об этом президент Ильхам Алиев сказал на открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны в Сабунчинском районе города Баку.

«В Парке Победы выгравированы имена всех шехидов. Также будет создан музей Победы. Он будет расположен в одном из роскошных мест – напротив Приморского парка. Здесь будет построен крупный Мемориальный комплекс. Работы начнутся в скором времени и здесь будут выгравированы имена всех шехидов», — сообщил президент.

Глава государства сообщил, что на всех освобожденных территориях, в каждом освобожденном от армянской оккупации городе будут созданы музей Победы и музей Оккупации.