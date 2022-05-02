Об окончательном решении Финляндии о возможности ее вступления в состав НАТО будет объявлено 12 мая. Об этом 2 мая говорится в материале финской газеты Iltalehti, сообщает Регнум.

По информации источников издания, финский президент Саули Ниинистё утром 12 мая объявит о поддержке решение о вступлении Финляндии в альянс

Также указывается, что после его заявления выступят представители политических партий страны, которые также поддержат решение финского лидер.

После начала войны в Украине в Швеции и Финляндии вновь активизировались дискуссии о возможном вступлении этих стран в военный блок НАТО. Обе эти страны входят в Европейский союз, но не являются членами Североатлантического альянса, хотя тесно с ним сотрудничают.