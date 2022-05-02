Два человека были задержаны в ходе беспорядков, возникших в результате очередной акции лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана — публичного сожжения Корана перед мечетью в Упсале в воскресенье вечером. Один потом был отпущен, второй остался под стражей по подозрению в вандализме и сопротивлении властям, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на телеканал Эс-вэ-тэ.

На минувшей неделе Палудан обратился в полицию за разрешением на проведение предвыборного собрания в Упсале, но так его и не получил. Однако 1 мая, во второй половине дня, он явился к упсальской мечети и попытался поджечь Коран. На него бросились несколько человек, и политик быстро покинул место акции.

После этого у мечети собралось около 30 человек и прибыла полиция, которая, по словам ее пресс-секретаря, весь вечер обеспечивала безопасность в данном районе.

Не менее 183 полицейских пострадали в Швеции в ходе беспорядков 14-17 апреля, вызванных антиисламскими манифестациями Палудана. Они прошли в городах Линчёпинг, Норрчёпинг, Эребру, в Стокгольме и Мальмё и обойдутся налогоплательщикам в десятки миллионов крон (миллионы долларов). Были подожжены городской автобус и школа, уничтожено около двадцати патрульных машин. Арестовано шесть человек.

Партия «Жесткий курс» основана Палуданом в 2017 году. Он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube («Ютьюб»): политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище». Палудан подал заявку на новые демонстрации в ряде шведских городов, но получил отказ, так как, по мнению полиции, она не сможет обеспечить необходимые порядок и безопасность.