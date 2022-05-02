Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия — одна из самых нерешительных стран Евросоюза. Он призвал к более решительным действиям в вопросах помощи Киеву и антироссийских санкций.

Господин Кулеба в интервью FAZ перечислил три вопроса, в которых Германия может «войти в историю». «Во-первых, в деле устранения препятствий, что касается поставок всех вооружений, в которых нуждается Украина. Во-вторых, в вопросе санкций против России. В-третьих, в деле предоставления статуса кандидата для вступления Украины в ЕС. К сожалению, Германия — одна из самых нерешительных стран в Евросоюзе по большинству вопросов»,— сказал министр.

Дмитрий Кулеба сообщил, что участники российско-украинских переговоров время от времени поддерживают контакт. Однако сейчас крупных переговоров не ведется.