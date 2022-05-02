Около 190 человек задержаны в ходе акции протеста в Ереване в понедельник, сообщили РИА Новости в полиции.

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Полиция Армении начала задерживать демонстрантов, которые перекрыли улицы в центре Еревана. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

По последним данным, задержаны 125 активистов.

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Оппозиция, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване, сообщает РИА Новости со ссылкой на news.am.

В настоящий момент блокированы 15 улиц. На некоторых улицах полиция провела задержания.

Ранее вице-спикер парламента от фракции «Армения» Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиция установит на площади Франции палатки и проведёт там ночь.

По его словам, с 07:30 понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируется парализовать.

С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности». В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.