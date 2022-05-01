Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что проектами строительства всех больших гидроэлектростанций в Грузии должно осуществлять государство.

«Экономическая команда рассматривает вопрос, чтобы большие важные для государства проекты ГЭС осуществлялись государством», — сказал глава правительства.

Премьер отметил, что у государства есть ресурсы для этого. «Я уже дал задание министру экономики и всей экономической команде представить план в ближайшие недели», — цитирует его «Sputnik Грузия».

Гарибашвили также акцентировал внимание на том, что строительство ГЭС в Грузии необходимо, исходя из соображений энергонезависимости страны. Он посетовал на то, что Грузия с каждым годом покупает все больше энергии. «Мы завозим ее из Азербайджана и России, и это проблема, решением которой является максимально разумно использовать богатства страны — гидроресурсы», — заключил премьер.