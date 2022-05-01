Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК.

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это привело к частичному обрушению конструкций моста.

***

В воскресенье, 1 мая, на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. Об этом проинформировал губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт.

По его словам, обрушение конструкций железнодорожного моста на 67-м километре ж/д сообщения Суджа-Сосновый Бор произошло в 11:20 по местному времени.

Старовойт сообщил, что на месте ЧП работают правоохранители и сотрудники МЧС, которые выясняют обстоятельства инцидента на стратегическом объекте. Губернатор Курской области также заявил, что железнодорожное сообщение использовалось для передвижения товарных составов.

«Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — добавил Старовойт в своей публикации.

Через несколько часов губернатор Курской области обнародовал новые подробности обрушения железнодорожного моста. По его словам, ЧП на стратегическом объекте была диверсия, из-за чего правоохранители завели уголовное дело.

«Следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться. Более подробную информацию дадим чуть позже», — добавил Старовойт в видеообращении.



Поврежденный железнодорожный мост расположен недалеко от государственной границы Украины.

