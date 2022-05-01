В Черном море зафиксировали активизацию сил вражеского флота, в Одесской области оккупанты продолжают вести разведку с помощью беспилотников.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа «Раптор» противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, которые оставались на острове».

Назаров так же добавил, что остальные российские корабли и подлодка продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.