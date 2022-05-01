«Недавние заявления российских военных в Херсоне о «невозможности» возвращения города под контроль Украины, вероятно, указывают на намерение России оказывать в Херсоне сильное политическое и экономическое влияние в долгосрочной перспективе»., заявило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

«После захвата Россией расположенного на юге Херсона в начале марта она попыталась узаконить свой контроль над городом и прилегающими территориями, создав там пророссийскую администрацию».

По мнению сотрудников разведки, долгосрочный контроль над Херсоном и его транспортными путями будет способствовать продвижению России на север и запад и повысит безопасность ее контроля над Крымом.

По данным Генштаба ВСУ, российские военные ведут боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на города Николаев и Кривой Рог.