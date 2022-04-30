В оккупированном Энергодаре российские военные начали вводить в оборот рубли.

Как сообщают украинские СМИ, в городе открылись магазинчики, где за рубли продают сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и России.

А в оккупированном Бердянске анонсировали перевод пенсионных и социальных выплат на рубли.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и других захваченных территорий Украины к Дню Победы. Будет выплачено по 10 тыс. рублей.