Германия отказывается платить за российский газ рублями и не планирует делать этого в будущем. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, обратившийся напрямую к президенту России Владимиру Путину.

«Я хочу обратиться к Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», — написал высокопоставленный немецкий чиновник.

Линднер также добавил, что сейчас в Германии предпринимаются максимальные возможные усилия, направленные на обеспечение независимости от России в вопросе поставок энергоносителей.