Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что в переговорах с Украиной продолжают обсуждаться вопросы «денацификации», признания новых геополитических реалий, статуса русского языка, отмены санкций. В интервью китайскому агентству «Синьхуа» он подтвердил, что переговоры продолжаются ежедневно по видеосвязи.

Что касается гарантий безопасности Украине, то, по словам Лаврова, «в качестве одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР».

Он также заявил, что родственные узы русских и украинцев обязательно будут восстановлены: «Несмотря на антироссийский курс нынешнего руководства Украины, помним многовековую историю всеохватных культурных, духовных, экономических, да и просто родственных связей русских и украинцев. Эти узы мы обязательно восстановим».

Говоря о российско-украинских отношениях, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ заинтересована в мирной, свободной, нейтральной, благополучной и дружественной Украине.

Накануне Лавров сообщил, что спецоперация по защите Донбасса будет завершена, как только будут достигнуты ее цели.