В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение с приблизительно 900 гражданскими. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

«Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти — я имею в виду, нельзя привлечь к ответственности за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели. Но тем не менее, они же забирают следы преступлений — передвижные крематории, которые россияне завезли, и сожгли людей, трупы», — отметил он.

По словам президента, было столько убитых, что, несмотря на то, что оккупантами было сожжено часть тел, снова нашли массовое захоронение в Киевской области.

«900 человек! Сколько еще человек погибло — никто не знает. Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех этих людей — мы ведь не знаем сколько!», — заявил Зеленский.