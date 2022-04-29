Мощный взрыв прогремел в мечети на западе Кабула во время молитвы в пятницу, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и получили ранения 15 человек, говорится в сообщении властей Афганистана.

Заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел Афганистана Бесмулла Хабиб сообщил, что взрыв прогремел в мечети Халифа Сахиб на западе Кабула около 14:00 по местному времени.

Инцидент произошел на фоне целого ряда нападений на афганские культовые сооружения и гражданские объекты во время священного исламского месяца Рамадан.