29 апреля в Киеве возобновило работу посольство Нидерландов. В столицу вернулись посол Йеннес де Мол и несколько сотрудников посольства, сообщается на сайте правительства Нидерландов.

«Дипломатическое представительство в Киеве имеет большое значение для поддержки контактов с украинским правительством… Для Нидерландов важно иметь возможность внимательно следить за текущей ситуацией в Украине. Например, чтобы оценить риски безопасности, увидеть, где нужна экстренная помощь или увидеть, как реализуется гуманитарная помощь, оказанная Нидерландами», – говорится в сообщении.

Консульский отдел посольства Нидерландов в Украине пока остается закрытым.

При этом в правительстве подчеркнули, что по-прежнему рекомендуют гражданам Нидерландов приезжать в Украину, так как из-за войны тут слишком опасно.