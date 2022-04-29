Мощный взрыв произошел на фабрике в промышленной зоне района Тузла в Стамбуле, после чего вспыхнул пожар, сообщает Hürriyet.

Огонь распространился на 5 заводов, находящихся поблизости. По предварительным данным, 3 человека погибли, еще 7 – пострадали.

Погибшие – рабочие завода. Отмечается, что тушение пожара связано со сложностями, поскольку во время горения произошло еще несколько взрывов. По некоторым сведениям, на территории — сильное задымление, горят химикаты.

Самочувствие некоторых пожарных резко ухудшилось, их госпитализировали.