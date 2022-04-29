Беларуси, в отличие от соседних стран, есть порядок. Об этом на встрече с жителями Чечерского района заявил президент страны Александр Лукашенко.

Белорусский лидер прокомментировал действия соседних стран Евросоюза, которые препятствуют выезду своих граждан в Беларусь по безвизовому режиму на время праздников.

«Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди ни говорили о том, что в Беларуси нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» — сказал он.

В ходе встречи с жителями Александр Лукашенко также оценил преимущества диктатуры в Беларуси.

«Ну слава Богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — подчеркнул президент страны.