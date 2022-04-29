Президент Грузии Саломе Зурабишвили не изменила позицию по поводу помилования экс-президента Михеила Саакашвили и не планирует этого делать, чтобы не углублять поляризацию общества.

Об этом она сказала в интервью Foreign Policy.

«Помилование Саакашвили вызвало бы сильную поляризацию в Грузии, потому что часть страны непреклонна на одной стороне, а другие — против любой формы помилования», — отметила Зурабишвили.

Президент напомнила, что уже помиловала нескольких соратников Саакашвили – оппозиционера Гиги Угулаву и бизнесмена Георгия Руруа. По ее словам, она пошла на это в надежде, что помилование будет способствовать примирению в обществе, но ситуация сложилась «прямо противоположная».

Саломе Зурабишвили отметила, что при этом важно обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью, если у него диагностируется серьезное заболевание.