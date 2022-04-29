Очередную встречу высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе в мае.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Глава государства отметил активную роль Европейского союза, в частности президента Евросовета Шарля Мишеля в нормализации отношений между Азербайджаном и Армении, напомнив, что уже состоялись 2 трехсторонние встречи по инициативе ЕС:

«Мы проводим и телефонные переговоры. Есть планы вновь провести встречу представителей Азербайджана и Армении в начале мая снова в Брюсселе», — сказал президент.