Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

«Это показатель независимости азербайджанской внешней политики, которая основывается на наших интересах и на максимальном уровне достижений. В нашем регионе нужно думать о безопасности и сотрудничестве, как интегральной части нашего настоящего и будущего. Без безопасности не будет сотрудничества и не будет экономического развития», — цитирует Report главу государства.