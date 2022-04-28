Служба внешней разведки утверждает, что Вашингтон и Варшава прорабатывают «планы» установления контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над „своими историческими владениями“ на Украине», — привели слова директора СВР Сергея Нарышкина пресс-служба ведомства.

По данным СВР, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».