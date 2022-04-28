Крупнейший импортер российского газа в Германии — энергохолдинг Uniper — согласился переводить платежи за топливо в российский банк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Rheinische Post.

«План состоит в том, чтобы производить наши платежи в евро на счет в России», — передает издание слова представителя Uniper.

Ранее в Uniper рассматривали оплату российского газа в евро. В компании также заявляли, что при этом компании необходимо действовать в рамках европейских санкций. Остановка же Россией поставок газа в Польшу и Болгарию ничем не грозит Германии, отметили в Uniper.