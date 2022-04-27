Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал журналистам слухи о том, что он может покинуть клуб и уехать из России.

— Ни (Вагит) Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24», — сказал Федун.

Несколько дней назад Алекперов, владеющий акциями «Спартака» и являющийся совладельцем клуба, покинул совет директоров и пост президента компании «Лукойл» на фоне внесения в санкционный список Великобритании. «Лукойл» является спонсором «Спартака».