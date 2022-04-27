Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев после череды взрывов и пожаров на юге России заявил о необходимости «привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить надежную работу системы оповещения».

Между тем, один из прокремлевских пропагандистских ресурсов Readovka сегодня открыто высмеял российское Минобороны.

«Брянск, Курск, Белгород, Воронеж – география ударов по объектам российской инфраструктуры расширяется. При этом в заявлениях официальных лиц Минобороны уже несколько раз прозвучали сообщения, что удары по украинским центрам принятия решения будут произведены вот-вот, вот «ещё хоть раз и всё — ответка». Но пока ВСУ будто смеётся над этими угрозами и продолжает отправлять турецкие беспилотники на территорию России.

Складывается удивительная ситуация, когда страну с ядерным оружием, с многовековыми военными традициями, страну, армия которой помнит Суворова и Кутузова, просто троллят, понимая безнаказанность своих деяний», — возмущаются там.