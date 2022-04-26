В Азербайджане женщины, усыновившие и взявшие под опеку пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в закон «О трудовых пенсиях» был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В проекте отмечается, что право на досрочную пенсию на льготных условиях наряду с женщинами, родившими пятерых и более детей и воспитавшими их до восьмилетнего возраста, получат женщины, усыновившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также опекуны, воспитавшие пятерых и более детей до восьмилетнего возраста.

При этом женщинам, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, предлагается предоставить право на досрочную пенсию на льготных условиях на 5 лет, независимо от количества детей.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.