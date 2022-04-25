«Информация о том, что я совершил аварию в Баку, необоснованна».

С данным заявлением выступил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Он заявил, что на улице Хагани водитель автомобиля «Mercedes» стал утверждать, что в его машину врезался автомобиль.

«Я подошел к его машине и сказал, что пусть он покажет, в какую часть его автомобиля я врезался, а также следы аварии, причиненный автомобилю ущерб. Он не смог показать, потому что ничего такого не было. Я не совершил никакой аварии», — приводит АПА слова дипломата.

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Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу совершил ДТП в Баку. Инцидент был зафиксирован в Сабаильском районе столицы, на улице Хагани.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил АПА, что в Бакинское управление Государственной дорожной полиции не поступало информации от водителей о происшествии:

«В связи с инцидентом могу сказать, что автомобили не получили серьезных повреждений. Водители, договорившись между собой, разошлись. Обстоятельство, создающее состав административного правонарушения, в данном случае является лишь нарушением ст. 327.1 (соблюдение дистанции). Если нет материального ущерба, если стороны договорились между собой, то о дополнительном нарушении не может быть и речи»