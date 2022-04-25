Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блок пока не пришел к консенсусу относительно введения централизованного эмбарго на российскую нефть, сообщает ТАСС.

По его словам, это относится и к так называемым альтернативным санкциям, включая штрафные пошлины на импорт нефти и газа из России.

При этом Боррель напомнил о том, что ЕС уже в достаточной мере снизил зависимость от поставок энергоресурсов из России.

«Нам в достаточном количестве нужны альтернативные источники поставок газа… В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны», — сказал Боррель.