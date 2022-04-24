Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не сожалеет о своей позиции по поводу России, несмотря на ее нынешнюю войну против Украины.

«Я не виню себя… Это не мое дело», — прокомментировал Герхард Шредер изданию NYT зависимость Германии от российского газа, которая позволила Путину давить на Европу и наполнять военную казну.

На вопрос о российских военных преступлениях в Буче под Киевом он ответил, что они должны быть расследованы. При этом Шредер выразил сомнение, что приказы по Буче исходили именно от Путина.

«Я думаю, что эта война была ошибкой, и я всегда так говорил. Что нам нужно сделать сейчас, так это установить мир как можно быстрее» — добавил он.