В США в возрасте 88 лет скончался политик Оррин Хэтч, дольше всех проработавший в Сенате, сообщает Washington Examiner.

Хэтч представлял в Конгрессе США штат Юта от Республиканской партии. Сообщается, что политик скончался в окружении семьи, в Солт-Лейк-Сити.

Хэтч был впервые избран в Сенат в 1977 году и проработал в верхней палате семь сроков. Он стал временным председателем Сената.

Сенатор от штата Юта работал при семи президентских администрациях и девяти лидерах большинства в Сенате. В течение своей карьеры он был председателем влиятельного судебного комитета Сената, финансового комитета Сената и комитета Сената по труду и человеческим ресурсам.

Хэтч был известен как убежденный консерватор в экономических и социальных вопросах, но его также запомнят за успешные двухпартийные законодательные усилия. Среди этих достижений — Закон об американцах с ограниченными возможностями 1990 года и Программа медицинского страхования детей 1997 года.