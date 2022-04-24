Компания Shell начала выход из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2», сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, сделка может обернуться «кошмаром» для компании.

По данным издания, Shell ведет переговоры на ранней стадии с китайскими компаниями Cnooc, CNPC и Sinopec, которые могли бы купить ее долю в проекте в 27,5%. Ранее об этом уже сообщал Bloomberg.

Источник FT утверждает, что текущие переговоры «кошмарные». По его словам, Shell хотела бы вернуть часть из $5 млрд, которые компания может потерять из-за ухода из России. Источник газеты добавил, что любая сделка с китайскими компаниями вероятно будет заключена с большой скидкой. Также, по информации газеты, для заключения сделки необходимо подписать специальное соглашение между Китаем и Россией.

28 февраля Shell объявила, что выходит из всех нефтегазовых сделок в России. Shell в РФ принадлежит 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2», 50% в Salym Petroleum Development и еще СП с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи». 8 марта Shell также сообщила, что откажется от закупок российской нефти и закроет все свои АЗС в России. Компания оценила свои убытки из-за ухода с российского рынка в $4–5 млрд только за первый квартал 2022 года.