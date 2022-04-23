Во время Отечественной войны проживающие за рубежом соотечественники через Фонд поддержки азербайджанской диаспоры и Фонд помощи Вооруженным силам, при координации Госкомитета по работе с диаспорой оказали материальную помощь семьям шехидов и раненым участникам войны.

Об этом, выступая на V Съезде азербайджанцев мира, сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Азербайджанская диаспора различных городов США и Европы оказала материальную помощь в размере 3 304 214 манатов.

По его словам, в ходе благотворительного марафона в Фонд «YAŞAT» было перечислено свыше 1 млн. манатов.