Сотрудник райотдела МВД в Томской области задержан за то, что в пьяном виде в ночь на субботу насмерть сбил на машине двух 16-летних девушек в селе Мельниково, сообщает УМВД по Томской области.

По данным управления, в субботу около 04.30 (00.30 мск) в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району поступило сообщение, что в селе Мельниково на обочине дороги обнаружены тела двух 16-летних девушек, предположительно погибших в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, пешеходов, которые шли по краю проезжей части, сбил водитель автомобиля ВАЗ, после чего скрылся с места происшествия.

«В ходе проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции задержан причастный к происшествию мужчина, 1998 года рождения. Установлено, что транспортным средством в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время он отстранен от несения службы», — говорится в сообщении.