Американский Институт изучения войны дал прогноз по войне на ближайшее время. Согласно прогнозам, Россия и Украина вряд ли возобновят переговоры в ближайшие недели. Обе стороны ждут исхода продолжающегося наступления России на востоке Украины. Киев, вероятно, считает, что его вооруженные силы могут отбросить российские войска на позиции, существовавшие до 24 февраля, и вряд ли будут вступать в переговоры до тех пор, пока этот исход не произойдет или станет значительно менее вероятным.

В институте считают, что Кремль все чаще описывает войну в Украине как войну с НАТО для внутренней российской аудитории, чтобы объяснить более медленные, чем предполагалось, операции и растущие потери.

«Кремль, вероятно, намеревается создать одно или несколько прокси-государств на оккупированном юге Украины, чтобы создать условия для требований постоянного контроля над этими регионами. Российские и белорусские официальные лица пытаются представить западные санкции как наносящие ущерб преимущественно европейской экономике, при этом преувеличивая эффективность своих усилий по смягчению последствий санкций.

Кремль не в состоянии сдержать расширение НАТО и не в состоянии нарушить военное сотрудничество Украины с Западом. Маловероятно, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в Украине на этом этапе войны», — говорится в прогнозах.