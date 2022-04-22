В Шанхае ужесточили ограничения, введенные в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2. Об этом пишет The Guardian.

Теперь даже люди, не болеющие COVID-19 в районах с низкой заболеваемостью в ближайшее время не смогут свободно передвигаться по городу. Помимо этого, руководство города ввело ежедневное тестирование большей части жителей на признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией.

«Наша цель — как можно скорее добиться нулевого уровня COVID-19 в городе», — сообщили власти.