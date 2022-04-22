Во время работы Судебного совета за нарушение требований законодательства, в том числе за действия, вызвавшие справедливое недовольство людей в отношении судей было начато более 300 дисциплинарных исполнений.

Согласно информации Судебного совета, около 200 судей на различных основаниях были отстранены от судебной системы за серьезные нарушения.

За коррупционные правонарушения 43 судьи были привлечены к дисциплинарной ответственности, полномочия 9 человек были досрочно прекращены, 13 человек были освобождены от занимаемой должности.

За последние три года было начато около 70 дисциплинарных исполнений, 60 судей были отстранены от судебной системы.