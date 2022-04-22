Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, стали доступны в захваченном Херсоне в пятницу, передает РИА Новости.

Работают все российские федеральные каналы: Первый, все каналы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура»), «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ОТР и ТВЦ – из первого мультиплекса, а также РЕН-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ – из второго пакета. Кроме того, работает радио «Вести ФМ».

По сообщению РИА Новости, некоторые каналы начали появляться в местном эфире с 20 апреля, теперь же доступны все телеканалы мультиплекса.