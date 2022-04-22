Теперь уже абсолютно очевидно, что разворачиваются одновременно сразу несколько сценариев. Любопытно то, что ни одна из сторон даже не пытается смягчить ситуацию вокруг Украины. Риторика накаляется, а озвучиваемые месседжи с каждым разом становятся все острее и острее. Буквально каждый день формулируются новые версии, объясняющие ход событий.

Последовательные визиты лидеров европейских стран и международных организаций в Украину сложно назвать просто жестом «европейской солидарности» и проявлением непосредственной поддержки президенту Зеленскому. Парадокс, но хроника и динамика событий показывают, что эти визиты, скорее, являются катализаторами процессов. Каждый очередной визит европейских джентльменов сопровождается ужесточением риторики и последовательным усилением напряженности.

Порою складывается ощущение, что дипломаты съезжаются с целью удостовериться в продолжительности данного конфликта и еще раз убедиться в непримиримости позиций России и Украины. Безусловно, все происходящее разворачивается исключительно в рамках информационных стратегий, написанных задолго до конфликта. Поэтому эти визитеры одновременно выступают в качестве понятых, т.е. являются живыми свидетелями всего происходящего. Понятые, которые впоследствии становятся ключевым звеном как в процессе ужесточения санкций, так и в вопросах определения размера компенсаций, которые в будущем, конечно же, будут затребованы у России.

Хочется поделиться еще одним ощущением. Складывается впечатление, что стороны особо не торопятся урегулировать конфликт. Обе стороны жонглируют темой «человеческих жертв», но при этом количество жертв среди гражданского населения с каждым днем становится все больше. Одни не могут отказаться от затеянного, другим сложно признаться в своих просчетах. При этом узел затягивается все сильнее и стороны все больше становятся зависимыми именно от силового метода решения конфликта.

Очевидная деградация военных стратегов также является одним из напрашиваемых выводов. Колода карт постоянно перемешивается. Фактически мы с вами наблюдаем не процесс достижения военных целей конфликтующих сторон, а процесс истощения сил этих сторон. Будто кто-то с джойстиком от игровой платформы в руках манипулирует всеми действиями. Периодические информационные «впрыски» создают эффект лабиринта. Данный эффект обезвреживает запланированные тактические заготовки обеих сторон и заставляет менять сценарии, отчасти поэтому и происходит искусственное затягивание конфликта.

Данный конфликт служит реализации также и иной стратегической задачи глобальной геополитики, которая заключается в полюсировании сторон. В мире политики вновь актуализируется формула: «Кто не с нами, тот против нас.» Искусственно создаваемая ситуация принуждает страны примкнуть к одной из конфликтующих сторон. Таким образом при любом исходе войны те страны, которые имеют хоть какое-то отношение к конфликту зарабатывают себе потенциальных врагов. Вот почему исключительно важным является апеллировать только к своим национальным интересам. Двойные стандарты стали причиной гегемонии международного лицемерия. В этих условиях сложно доверять.

Кроме того, ошибочно поддаваться каким-либо эмоциональным манипуляциям. Эмоции могут указать на причастность страны к конфликту. Поэтому убежден, что не совсем профессиональные, а порою даже провокационные комментарии некоторых оппозиционеров как раз и рассчитаны на то, чтобы Азербайджан попал в эту самую «геополитическую ловушку».

Конечно же, нельзя забывать о самом главном факторе-побудителе этого конфликта, т.е. об экономической составляющей войны. В данном случае речь даже не идет о том, что на мировых биржах акции предприятий оборонной промышленности выросли в разы. Усилилась зависимость «старого континента» от экономических инъекций США.

Таким образом, этот мир в сфере геополитики пока ничего нового не придумал: в то время, когда авторы глобальных стратегий реализуют свои очередные цели, страдают страны, которые географически находятся на территории пересечения интересов крупных игроков. При таких условиях единственно правильной стратегией поведения является умение выдержать паузу, располагать альтернативными сценариями и обеспечить максимально возможную самодостаточность. Если проанализировать политику президента страны, то именно задача обеспечения этих трех факторов как раз и является основным объяснением многих принимаемых Ильхамом Алиевым решений.

Асиф Адиль