Бывший старший селекционер московского «Локомотива» Александр Самедов грубо нарушил юридические обязательства перед футбольным клубом, рассказав о переговорах по контрактам игроков. Об этом газете «Спорт-экспресс» в четверг заявили в пресс-службе железнодорожников.

4 апреля Самедов ушел с поста старшего селекционера «Локомотива» по молодежному футболу.

«Мы воздержимся от публичных комментариев относительно профессиональных компетенций уволенного сотрудника, однако хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава «Локомотива», — сказали в пресс-службе. — Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед «Локомотивом».