Не менее 30 человек скончались в четверг при взрыве в мечети в городе Мазари-Шариф (административный центр северной афганской провинции Балх). Об этом сообщили представители местных медицинских учреждений, пишет ТАСС со ссылкой на местное издание.

По данным врачей, в больницы также поступили 80 раненых. Врачи отмечают, что эти данные все еще являются предварительными и число погибших может увеличиться.

Очевидцы сообщают, что взрыв прогремел в мечети, где после полудня собрались молящиеся. Утверждается, что целью могли быть мусульмане-шииты.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в мечети.