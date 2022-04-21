Европейская инициатива по принятию единого интерфейса для зарядных устройств мобильных телефонов вскоре обещает существенно продвинуться вперёд: её поддержал профильный комитет Европарламента, и в мае соответствующий законопроект будет вынесен на голосование.

Уже более десяти лет назад Еврокомиссия предложила ввести требование о едином интерфейсе для зарядных устройств мобильных телефонов — тогда ведомство надеялось, что участники рынка самостоятельно выберут общее решение. Однако производители договориться не смогли, и в прошлом году Еврокомиссия была вынуждена подготовить соответствующий законопроект. Теперь его поддержал Комитет Европарламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей.

Большинство современных смартфонов на Android комплектуется портами USB-C, в то время как Apple iPhone оснащаются проприетарным Lightning. При этом большинство продаваемых в Европе смартфонов работает под Android. Европарламент стремится к тому, чтобы интерфейс USB Type-C стал стандартом для электронной продукции, включая телефоны, планшеты, наушники, электронные книги, ноутбуки малой мощности, клавиатуры, компьютерные мыши, умные часы и электронные игрушки. Apple предсказуемо не согласна с этой позицией и считает, что европейская инициатива станет сдерживающим фактором для инноваций, а если потребителей вынудят покупать новые зарядные устройства, это создаст массу электронных отходов.