Россия полна решимости активизировать свое посредничество между Баку и Ереваном — визит в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердил это еще раз. Карабаху в совместном заявлении по итогам саммита уделено солидное внимание. В совместном заявлении отмечена и необходимость реализации договорённостей, и отмечен вклад РМК в обеспечение безопасности, и разблокирование коммуникаций, и решение гуманитарных вопросов, в том числе при участии МККК и ЮНЕСКО.

Можно, конечно, постараться «не заметить», что в этом же заявлении вновь появляется термин «Нагорный Карабах», притом что такой административной единицы в составе Азербайджана нет, Куда больше вопросов вызывает другой пассаж: участники переговоров «констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом».

Напомним «дипломатическую диспозицию». Как отмечал накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, хотя мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта, де-юре остается в силе, де-факто он может считаться уже недействительным.«За время, прошедшее после войны, — до последней российско-украинской войны — мы высказывали свое мнение по данному вопросу. Наш министр иностранных дел встречался с сопредседателями Минской группы на различных международных мероприятиях, и мы спрашивали у них: скажите нам, чем вы намерены заняться? Нагорно-карабахский конфликт урегулирован, на территории Азербайджана нет и не будет административной территории под названием «Нагорный Карабах». <…> За более чем год мы не получили никакого предложения по данному вопросу». В Баку подчеркивают: Минская группа уже в прошлом.

Можно, конечно, рассуждать, что на этой формулировке настоял Никол Воваевич, что в Ереване, как уже многократно отмечалось, всеми силами настаивают на возвращении к «минскому формату», а армянское руководство на полном серьезе полагает, что таким образом можно будет вернуться и к «переговорным предложениям» Минской группы вообще и вопросу определения статуса Карабаха в частности, и что представителя Азербайджана на этих переговорах не было.

Только вот дело даже не в том, что шансов на реанимацию Минской группы и тем более на возвращение к «довоенным» переговорным предложениям — нуль без палочки. Да, Азербайджан в тех переговорах по понятной причине не участвовал, но вот как быть с позицией самой России?

Вся пикантность ситуации в том и состоит, что недееспособность Минской группы неоднократно подтверждали и в самой России. Как заявляли и министр иностранных дел России Сергей Лавров, и официальный представитель МИД России Мария Захарова, США и Франция отказались взаимодействовать с Россией в составе Минской группы ОБСЕ. Сопредседателей тихо переименовали в спецпредставителей по региону. Это уже «официальные похороны» МГ ОБСЕ. Наконец, уже после переговоров Пашиняна и Путина Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, анонсировала новую роль российского дипломата Игоря Ховаева — спецпредставителя главы МИД РФ. По ее словам, в числе важных задач Ховаева — оказание содействие армянским и азербайджанским партнерам в подготовке мирного соглашения, он уже «активно включился в работу, провел полезные консультации в Ереване, согласована его поездка в Баку в ближайшее время».

А в совместном заявлении по итогам переговоров, неважно, с Арменией или Вануату, должны быть формулировки, по которым стороны пришли к согласию.

Но как тогда объяснить, пардон за чёрный юмор, попытку «эксгумации» этой самой Минской группы в совместном заявлении по итогам российско-армянских переговоров в Кремле? Можно в который уже раз вспоминать, как сейчас уже почти забытый Александр Любимов, ведущий некогда суперпопулярной программы «Взгляд», распад управленческой системы СССР после провала путча ГКЧП очертил одной фразой: «В Кремле стали плохо точить карандаши и не подходят к телефону». Но чтобы сегодня у Кремля возникли проблемы со связью с ведомством Лаврова — это даже не сюжет для пародии. А если такому персонажу, как Никол Пашинян, под силу пусть и не «прогнуть», но уломать Москву на «эксгумацию» Минской группы— это еще хуже. Официальная позиция Кремля должна определяться уж точно не на Баграмяна, 26 в Ереване.

И вот интересно: там хоть кому-нибудь за державу обидно?

Нурани, обозреватель Minval.az