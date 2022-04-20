Отгрузки российской нефти по морю за прошлую неделю сократились на 25%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов.

Объемы нефти, которые отправляются в Азию из портов на побережьях Черного и Балтийского моря, а также Арктики, упали до минимума за два месяца, сократившись на четверть, отметили в агентстве.

В Bloomberg указали, что в период с 9 пMinval.azо 15 апреля 30 танкеров погрузили с российских экспортных терминалов около 21,8 млн баррелей нефти. То есть ежедневная погрузка оказалась на уровне 3,12 млн баррелей в день.