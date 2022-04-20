Вице-премьеры Армении и России Мгер Григорян и Алексей Оверчук во вторник вечером в Москве обсудили открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«В ходе встречи была затронута тематика восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, которая обсуждается в рамках работы трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики», — отмечается в сообщении.