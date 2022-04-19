Президент США Джо Байден сообщил бывшему американскому президенту Бараку Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.
Об этом сообщила газета Hill со ссылкой на свои источники.
Президент США Джо Байден сообщил бывшему американскому президенту Бараку Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.
Об этом сообщила газета Hill со ссылкой на свои источники.
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