Президент Молдовы Майя Санду утвердила запрет на Георгиевскую ленту в стране.

Она подчеркнула, что граждане могут свободно «почитать память героев, сражавшихся во Второй мировой войне», но спекуляция на тех событиях — «это оскорбление памяти родителей, бабушек и дедушек, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в мире»

Санду заявила, что страна не может мириться с использованием символов, которые поддерживают российские действия в Украине. «Символы меняют свое значение в соответствии с реалиями. Они относятся не к войне 77-летней давности, а к сегодняшней войне в Украине», — заявила Майя Санду.